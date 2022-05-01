هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد، سمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الاحمد، باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي اليوم الأحد، إن الشيخ طلال الخالد بعث برسالة تهنئة بهذه المناسبة إلى سمو أمير البلاد تضرع فيها إلى المولى جل شأنه أن ينعم على سموه بنعمة الصحة والعافية وأن يمتعه بالعمر المديد.

وأفاد بأنه "سنظل كما عهدتمونا الدرع الحصينة والسد المنيع بعد الله عز وجل للحفاظ على سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لبلدنا الغالي وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره

تحت ظل قيادة سموكم الحكيمة حفظكم الله ورعاكم".

كما سأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد وعلى بلادنا وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لبلادنا ورخائها وازدهارها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البلاد القائد الأعلى للقوات المسلحة.