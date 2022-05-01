أعلنت شرطة العاصمة البريطانية ( سكوتلاند يارد) أنه تمت إدانة شخص لقيامه بصورة غير مشروعه ببيع مجوهرات تحتوي على شعر من أفيال أفريقية مهددة بالانقراض .

وذكرت سكوتلاند يارد في بيان أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا أن محكمة هارو كراون في لندن خلصت إلى أن مهراج سيفاسوندرام، البالغ من العمر 40 عاما مذنب بعرض بيع منتجات تحتوي على عينات مأخوذة من حيوانات مهددة بالانقراض.

وأضافت سكوتلاند يارد أنه تم فرض غرامة بقيمة 8400 جنيه إسترليني (ما يعادل 10561 دولار) على سيفاسوندرام.

وأشارت سكوتلاند يارد إلى أن المحققين في عام 2017 اكتشفوا متجرا بمنطقة ويمبلي في لندن يعرض للبيع مجوهرات، من بينها خواتم وأساور تحتوي على شعر الأفيال .

وأضافت سكوتلاند يارد إلى أنه تم إجراء تحقيقات للتأكد مما إذا كان هذا المتجر قد استورد بشكل قانوني مجوهرات من شعر الأفيال ، لكنها قالت إنه لم يتم إصدار أي تصاريح على الإطلاق.

وقالت سكوتلاند يارد إنها حصلت على أمر تفتيش قضائي للمتجر في 15 أيار/مايو 2018، مضيفة أنه تمت مصادرة كمية كبيرة من المجوهرات التي تحتوي على ألياف داكنة .

وأشارت سكوتلاند يارد إلى أنه لم يتم القبض على سيفاسوندرام في ذلك الوقت، ولكن تم استجوابه لاحقا.

وأوضحت سكوتلاند يارد أن اختبارات الطب الشرعي التي أجريت على عينات من تلك المجوهرات كشفت عن وجود الحمض النووي للفيلة الأفريقية.

يذكر أن أشخاصا يقومون فى بعض الدول التى يوجد بها موائل طبيعية للأفيال بنزع أو قص الشعر من ذيل الفيلة لاستخدامها في صناعة مجوهرات يفترض أنها جالبة للحظ والثروة وذلك بهدف التربح .وتقول منظمات حماية الحيوان أن أذيال الفيلة مهمة لنظافتها الجسدية ومن خلال انتزاع أو قص شعر الذيل تصاب الحيوانات بإعاقة .