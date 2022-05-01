أعلنت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، نجاح خطتها التشغيلية لشهر رمضان المبارك 1443هـ، وذلك بتضافر الجهود في مختلف إداراتها ومنسوبيها والجهات المشاركة والمتطوعين من مختلف القطاعات وتكامل الخدمات المقدمة لخدمة الزوار والمصلين في المسجد النبوي.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الوكالة حرصت على تكثيف جهودها وأعمالها وخاصة في العشر الأواخر وليلتي 27 و 29 وما شهده المسجد النبوي من كثافة المصلين لإدارك الليالي الفضيلة وليلة ختم القرآن، وعملت على توفير الخدمات كافة للمصلين لتعينهم على أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة، في أجواء روحانية يحفها الأمن والأمان.

من جانبه، قال مدير إدارة شؤون المصاحف حمزة بن إبراهيم السالمي "إن أكثر من 50 ألف نسخة من المصحف الشريف تم إهداؤها لقاصدي المسجد الحرام منذ بداية الشهر وحتى يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان المبارك؛ وذلك ضمن برنامج "مصحف لكل زائر".