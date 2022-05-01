تتوقع فنادق مدينة ميونخ إقبالا كبيرا على حجز خيام بها بعد صدور قرار بتنظيم مهرجان أكتوبر.

وقال المدير الحكومي لجمعية الفنادق والمطاعم "ديهوجا" ، توماس جيبرت، بعد سؤال وجه إليه: "لقد ارتفعت الحجوزات بالفعل، لكن من المتوقع بالفعل موجة من الحجوزات بدءا من يوم الاثنين المقبل".

وأضاف جيبرت قائلا: "لقد بدأنا بالفعل في إجراء الحجوزات في الخيام، وبمجرد الانتهاء من حجز الطاولة في المروج المخصصة للمهرجان يمكن حجز الفندق كخطوة ثانية".

وقال جيبرت: "من ناحية أخرى من الممكن أن يؤدي الإلغاء إلى موجة كبيرة من الإلغاءات التي تتبعه".

لأن الحجوزات قد زادت بالفعل في الأسابيع القليلة الماضية، فقط على أمل أن يقام أكبر مهرجان شعبي في العالم مرة أخرى هذا العام بعد توقف بسبب كورونا استمر عامين.

يجب أن يكون المضيفون واثقين من قدرتهم على التعامل مع الاندفاع المتوقع: "لقد اتصل العديد من الموظفين بالفعل بمضيفي المهرجان" حسبما أفاد جيبرت.