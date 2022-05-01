ذكرت صحيفة "سبورتس مول" البريطانية أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي لا يمانع فكرة بيع الدولي الجزائري، رياض محرز، جناح فريقه الأول لكرة القدم، في فترة الانتقالات المقبلة في الصيف.

وأوضحت أن مانشستر سيتي يعلم أن محرز ليس راضيًا تمامًا عن وضعه، رغم حقيقة مشاركاته في مباريات أكثر هذا الموسم عن الموسم الماضي، لكن الجزائري حريص على اللعب كأساسي بشكل دائم.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر سيتي سيكون منفتحا على إمكانية بيع محرز هذا الصيف، إذا تلقى عرضا ماديا مناسبا، بدلا من خسارته مجانا في 2023 عندما ينتهي عقده.

وشارك محرز هذا الموسم مع مانشستر سيتي في 43 مباراة بمختلف المسابقات، وسجل 23 هدفا، وقدم تسع تمريرات حاسمة.

وكان محرز قد انتقل إلى مانشستر سيتي قبل أربع سنوات، قادمًا من ليستر سيتي مقابل 67 مليون يورو.