وجه رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، تحية إعزاز وتقدير للعمال في الوطن العربي، مشددا على أنهم بناة الأوطان، ويعملون من أجل غد ومستقبل أفضل للأجيال القادمة.

جاء ذلك في بيان أصدره رئيس البرلمان العربي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للعمال

وأكد رئيس البرلمان العربي أن الجهود المتميزة التي يبذلها هؤلاء العمال تعد الركيزة الأساسية في مسيرة التنمية بالوطن العربي، موضحا أنهم يمثلون الثروة الحقيقية والقاعدة التي تنطلق منها مسيرة الأوطان نحو التقدم والبناء.

ودعا رئيس البرلمان العربي، الدول العربية إلى ضرورة الاستفادة من العمالة العربية المدربة وعدم تركها فريسة للهجرة وتوفير البيئة المناسبة لديهم للعمل بكل تفان وإخلاص في سبيل رفعة الأوطان وتقدمها.