ذكرت صحيفة (آس) الإسبانية أن الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي، مهاجم فريق برشلونة لكرة القدم لديه عرض ضخم على الطاولة من باريس سان جيرمان الفرنسي أكبر بكثير مما قدمه فريقه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن العرض يقدر بـ 17 مليون يورو سنويا بالإضافة إلى رسم تسجيل الدخول، لكن النادي الفرنسي لم يتلق أي رد من ديمبيلي حتى الآن ويدفعون الجناح لاتخاذ القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولوية عثمان هي البقاء خاصة أنه يحب المدير الفني تشافي هيرنانديز ويؤمن بالمشروع الرياضي الخاص به، مضيفة أن ديمبيلي أبدى استعدادا لتلقي راتب مخفض مقارنة بما تقدمه له أماكن أخرى؛ ومع ذلك سيكون من الصعب على برشلونة الاقتراب من عرض باريس سان جيرمان.

وتابعت أن برشلونة يريد الإبقاء على الجناح الفرنسي لكن هناك أموال مجنونة على الطاولة، فكان هناك لقاءان بين وكيل أعماله موسى سيسوكو والمدير الرياضي في برشلونة ماتيو أليماني واحد في مراكش والآخر في برشلونة لكن لا يزال الجانبان متباعدين ولكن هناك محادثات جديدة.

وينتهي تعاقد ديمبيلي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي ويحق للاعب التوقيع مع أي ناد بشكل مجاني ليلعب ضمن صفوفه بداية من الموسم المقبل.