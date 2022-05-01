أظهر استطلاع أجراه مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن نحو 40 % من البالغين البريطانيين قالوا إنهم يجدون أنه من الصعب نوعا ما أو للغاية تحمل تكلفة فواتير الطاقة، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال نحو 91 % من المشاركين في الاستطلاع إن تكلفة معيشتهم ارتفعت، واستشهد أغلبهم بالزيادات في أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمشتريات الغذائية،

وقال أربعة بين كل عشرة إنهم يشترون القليل عند التسوق الغذائي، بارتفاع من ثلاثة بين كل عشرة في استطلاع سابق أجراه مكتب الإحصاء الوطني.

ويعاني المستهلكون في المملكة المتحدة من زيادة في فواتير الطاقة، وارتفاع الضرائب وأكبر تضخم تشهده البلاد خلال ثلاثة عقود. وحذر أكبر مزودي الطاقة في البلاد من زيادة هائلة في عدد الأشخاص الذين يتخلفون عن سداد فواتيرهم.

وتعتمد الأسر بشكل متزايد أيضا على بنوك الطعام من أجل المساعدة الطارئة ما يشير إلى أزمة في تكلفة المعيشة تتسارع ،ومن المرجح أن تجر المزيد من الأشخاص إلى مستنقع الفقر.

ويغطي أحدث استطلاع يجريه مكتب الإحصاء الوطني فترة 13 - 24 نيسان/أبريل، عندما جرى استطلاع آراء خمسة آلاف أسرة اختيرت عشوائيا. ويُقارن الاستطلاع بنظيره السابق في الفترة من 30 آذار/مارس إلى العاشر من نيسان/أبريل عندما جرى استطلاع آراء عدد مماثل.