احتفظت الملاكمة الأيرلندية كاتي تيلور باللقب العالمي لوزن الخفيف عندما هزمت منافستها أماندا سيرانو بالنقاط في المواجهة التي جمعت بينهما في ماديسون سكوير جاردن في نيويورك أمام جمهور كبير الليلة الماضية.

وبهذا الفوز رفعت البطلة الأولمبية تيلور مسيرة انتصاراتها إلى 21 فوزا دون هزيمة رغم أداء متميز من سيرانو.

ونجحت تيلور في تحقيق الفوز رغم إصابتها بجرح في الوجه في الجولة الخامسة بسبب ضربة قوية من سيرانو لكن تشجيع الجمهور الكبير لها ساعدها على الصمود.

وقالت تيلور بعد الفوز "كنت أدرك أنها ستكون مواجهة صعبة..

"فهي مقاتلة استثنائية وشخص عظيم فعلا وأنا أملك الشجاعة والمهارة وكنت أعرف أنني سأتمكن من تجاوزها".

وقالت سيرانو "كاتي بطلة عظيمة.. ويشرفني اللعب في مواجهتها".