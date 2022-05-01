أكد الفنان نضال الشافعي أن مسلسله الرمضاني (ملف سري) قدم مفاجآت مختلفة بمناقشته للعديد من الملفات المهمة والمأخوذة من الواقع ، مشيرا إلى أن شخصية "شاكر" التي جسدها في العمل مركبة وصعبة.

وقال الشافعي إن المسلسل قدم مفاجآت يصعب على المشاهد تحديد العنصر الجيد أو الشرير ، بينما يظل هناك شرفاء يحاربون الفساد إلى أن يخسروا كل ما يملكون.

وأضاف أن فكرة المسلسل أعجبته عندما اطلع على الورق للمرة الأولى، فالمسلسل قائم على التشويق والإثارة والبحث في قضية بشكل مثير، خاصة وأن هناك فريق عمل قويا جدا يضم الكثير من نجوم الشاشة، وتحوم الشبهات حولهم حتى تظهر الحقيقة بعد كم كبير من الصراعات بين أطراف القضية داخل المسلسل.

وأوضح الشافعي أن شخصيته في المسلسل لديها الكثير من المقاييس والتي تتغير حسب الحاجة ولكن لديه مبدأ يدافع عنه، وهو محام وشقيق المستشار "يحيى" وفي سياق الأحداث يكون له دور كبير فيها وفي تغييرها.

وأشار الشافعي إلى أن الشخصية تطلبت جهدا كبيرا في التأليف قبل أن يقوم بتجسيدها وتحويلها للحم ودم على الشاشة، لافتا إلى أن الاستعداد لها جاء من السيناريو وبالتواصل مع العديد من الأصدقاء الذين يعملون في مكاتب محامين كبار.