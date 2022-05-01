توفيت مغنية موسيقى الكانتري الأميركية ناومي جاد التي اشتُهرت بتشكيلها ثنائية "ذي جادز" مع ابنتها وينونا، عن 76 عاما، على ما أعلنت عائلتها

وأعربت وينونا وشقيقتها الممثلة آشلي عبر حسابيهما على إنستغرام، عن "الحزن العميق" لوفاة والدتهما.

وقالت الشقيقتان "لقد فقدنا أمّنا الرائعة بسبب مرض ذهني"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

وشكلت ناومي ووينونا جاد الثنائية الفنية بينهما في أواخر سبعينات القرن العشرين، وفازتا بجوائز كثيرة بينها خمس مكافآت "غرامي". ومن أشهر أغانيهما "لوف كان بيلد إيه بريدج" و"ماما هيز كرايزي" و"غيرلز نايت أوت".

ورغم انفصال الثنائي الفني سنة 1983، اجتمعت الأم وابنتها مرات عدة في جولات وعروض خاصة، قبل حل الثنائي رسميا عام 1991 إثر تشخيص إصابة ناومي بالتهاب الكبد الوبائي من نوع "سي".