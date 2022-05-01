أوشك حوار مؤسسى ومجتمعى بمشاركة مواطنين أوروبيين حول مستقبل الاتحاد الأوروبي على الانتهاء بعد مرور عام واحد، حيث تم اعتماد ما مجموعه 325 مقترحا في الجلسة العامة الأخيرة لما يسمى بمؤتمر مستقبل أوروبا في ستراسبورج.

ومن المقرر تسليم المقترحات إلى قادة الاتحاد الأوروبي في 9 أيار/مايو.

ويريد المشاركون من السياسيين وضع حد أدنى من معايير جودة الطعام، وضمان اتصالات إنترنت سريعة، والنظر في خفض سن التصويت في انتخابات الاتحاد الأوروبي من 18 إلى 16 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، اقترح المواطنون الأوروبيون التخلي عن مبدأ الإجماع في معظم مجالات السياسة، الأمر الذي من شأنه أن يسمح للاتحاد الأوروبي بالعمل بشكل أسرع وأن يكون أكثر فعالية.

وتألفت الجلسة العامة من ممثلين عن البرلمان الأوروبي والمجلس الأوروبي والمفوضية الأوروبية، فضلا عن ممثلين عن البرلمانات الوطنية ومجموعات من المواطنين.

وكانت هناك فعاليات مماثلة في جميع الدول الأعضاء الـ 27 ، واختار كل منها 200 مواطن أوروبي عشوائيا. وتم طرح أكثر من 16 ألف فكرة على المنصة الرقمية وحدها.