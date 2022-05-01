اختتمت وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه وبالتعاون مع نماء الخيرية وقطاع التثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي ملتقاها الرمضاني، "رمضان.. بينات من الهدى والفرقان"، صرح بذلك المدير التنفيذي للوقفية مسير ماطر الظفيري، وأفاد بأنه كانت آخر فعاليات هذا الملتقى الرمضاني السمر الثقاقي الذي تم تنظيمه للمصلين في مسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس، حيث شارك فيه العديد من رواد المسجد.

وبين أن السمر الثقافي احتوى على العديد من الأسئلة التي ترسخ المعاني التي طرحت في الملتقى الرمضاني كالإخبات والتدبر والإخلاص والاتباع وغيرها من معان شرعية؛ انطلاقًا من هدف الوقفية في نشر الثقافة الشرعية وتسهيل وصولها إلى الفهم والأذهان.

ويجدر بالذكر أن الملتقى اشتمل على 20 محاضرة لعشرين شيخًا من المشايخ المتميزين، فيما أوضح الظفيري بأن الوقفية تستعد الآن لاختبارات طلبتها وطالباتها بعد إجازة العيد بإذن الله تعالى متمنياً لهم التوفيق في حفظ كتاب الله تعالى كاملًا بإتقان وتميز.

وأوضح أن الوقفية على استعداد تام لاستقبال الطلبة والطالبات كبارًا وصغارًا من الراغبين في حفظ القرآن الكريم.

وختم الظفيري تصريحه بشكر الله أولاً على إتمام نعمة صيام شهر رمضان وثانيًا على تمام الملتقى ومايهدف إليه، وتوجه بشكره للجهات المشاركة في هذا الملتقى، داعيًا الله تعالى للجميع بالسداد والقبول.