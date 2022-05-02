اعتمدت الجمعية العمومية العادية لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التقرير الإداري للاتحاد، وتم إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2021، والمصدق عليها من قبل محاسب قانوني والموافقة على مشروع ميزانية السنة المقبلة، كما عقد الاتحاد جمعية عمومية غير عادية تم خلالها مناقشة واعتماد تعديل بعض بنود النظام الأساسي واللائحة الداخلية للاتحاد.



ووجه رئيس الاتحاد م.بدر السلمان الشكر الى أعضاء الجمعية على تعاونهم وحرصهم على الحضور والمشاركة في مناقشة خطط عمل الاتحاد، لافتا الى أن العام الماضي لم يكن سهلا على المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية رغم التحسن الملحوظ في ظروف العمل وبيئته مع الانتهاء من المراحل المتعددة التي أعلنتها الحكومة في مواجهة جائحة كورونا والتي أثرت كثيرا في أعمالنا.



وقال السلمان: من الأمور المميزة لجهود الاتحاد التفاعل الذي لمسناه من خلال اللجان العاملة ووضع خارطة طريق لعملنا للارتقاء بالمهنة وتفعيل دور المكاتب، مضيفا أن مجلس الإدارة عمل جاهدا للتخفيف وفتح مجالات للتعاون بين المكاتب الهندسية والدور الاستشارية وعدد من الجهات العامة والخاصة، موضحا ان الجهود لم تقتصر على التعاون والمطالبة لدى البلدية ووزارة الاشغال و«الاطفاء» و«الكهرباء» وهي الجهات الأكثر أهمية لعملنا الهندسي والاستشاري، فانتقلنا الى آفاق تعاون ومطالبة من خلال جهات أخرى ففتحنا أبوابا للتعاون مع هيئة الشباب والصندوق الكويتي للتنمية العربية لتكون المكاتب والدور الاستشارية شريكة معهما في تنفيذ الكثير من الاعمال.



وأشار الى جهود الاتحاد في التعاون مع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتشكيل فريق للمساهمة في تحديث المواصفات العامة للمباني والأشغال الهندسية هذه المشاركة والتفاعل من اللجان التي نأمل استمرارها فالخطة الطموحة التي اقرها مجلس إدارة الاتحاد بعد ثقتكم الغالية تحتاج الى تكاتفنا جميعا من أجل تنفيذها، فكما هو معروف لدى الجميع أن هذه اللجان هي المطبخ الحقيقي لأي أعمال أو نجاحات أو مكاسب نطمح جميعا إلى تحقيقها لتكون المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية ذراعا حقيقية وشريكا استراتيجيا في أي خطط تنموية تحتاجها البلاد. وأعرب عن الأمل في استمرار التعاون، فهدفنا من التعديلات على نظامنا الأساسي ولائحتنا الداخلية توسيع المشاركة وتفعيل دور الزملاء والزميلات لترسيخ مساهمتنا في خطط الدولة التنموية وتعزيز دور المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية في ضبط سوق العمل الهندسي وتشجيع الشباب الكويتي على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص.