نسأل الله أن يبارك بكل جهود أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة

ولي العهد للأمير: ليوفقكم الله ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون إليه من رفعة وطننا العزيز

تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسالة تهنئة من أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد بمناسبة عيد الفطر السعيد هذا نصها:



حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه



أمير البلاد المفدى



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، يسرني أن أرفع إلى مقام سموكم الكريم أسمى آيات التهاني والتبريكات مقرونة بخالص الدعوات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، مبتهلا إلى الله تعالى أن يعيده على سموكم (حفظكم الله ورعاكم) ووطننا العزيز والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات. وإذ أهنئ سموكم (حفظكم الله ورعاكم) بهذه المناسبة المباركة، فإنني أتضرع إلى الله جل في علاه أن يعيدها على سموكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة وتمام العافية وأن يحيطكم برعايته ويحفظكم بعنايته، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق سموكم ويسدد على دروب الخير والرخاء خطاكم ليتحقق في عهدكم الميمون التقدم والرخاء وما تتطلعون إليه سموكم من رفعة وطننا العزيز وازدهاره في كافة المجالات ليهنأ أبناؤه الأوفياء بالمزيد من رغد العيش والرفاهية في ظل قيادة سموكم الحكيمة (حفظكم الله ورعاكم).



وكل عام وسموكم بخير.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسالة شكر جوابية إلى أخيه سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد ضمنها سموه بالغ شكره على ما عبر عنه سموه من فيض المشاعر الأخوية الطيبة ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا سموه الباري جل وعلا أن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويبارك بكل جهود أبناء الوطن لخدمته ورفعة شأنه وصون مكانته المرموقة وأن يسدد الخطى لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وبما يرتقي بمساره الحضاري الطموح ويديم على سموه بموفور الصحة وتمام العافية. كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رسائل تهنئة من رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ ناصر المحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد والفريق أول م.الشيخ أحمد النواف النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية أعربوا فيها عن خالص التهنئة لسموه، حفظه الله، بمناسبة عيد الفطر السعيد، مبتهلين إلى الباري جل وعلا أن يعيده على الوطن العزيز وهو ينعم بالأمن والأمان والرخاء والازدهار وأن يمتع سموه بموفور الصحة والعافية ويحفظه قائدا لمسيرة الخير والنماء في الوطن الغالي.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برسائل شكر جوابية، ضمنها سموه شكره على ما عبروا عنه من طيب المشاعر ومن صادق الدعاء بمناسبة عيد الفطر السعيد، سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن العزيز ورفعة شأنه ويكلل كل جهود أبناء الوطن لخدمته للارتقاء بمساره التنموي الطموح عبر تحقيق المزيد من الإنجازات التنموية المنشودة وأن يمتع الجميع بوافر الصحة والعافية. كما تبادل صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد برقيات التهاني والتبريكات مع أشقائه واخوانه ملوك ورؤساء الدول العربية الشقيقة والدول الإسلامية الصديقة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



هذا، وقد ضمن سموه برقياته تحياته الأخوية وطيب تمنياته المقرونة بدعوات خالصة لله سبحانه وتعالى بأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات وأن يفيء عليها بفضله نعمتي الأمن والاستقرار.

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