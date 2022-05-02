أسامة دياب



بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، تقدمت السفيرة البريطانية بليندا لويس والعاملين بالسفارة البريطانية بخالص التهاني لجميع المسلمي ن والمقيمين في الكويت وخارجها. وقالت السفيرة بليندا لويس انه بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أود أن أتقدم بخالص التهاني لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد وإلى الشعب الكويت. وأضافت ان شهر رمضان هذا العام كان وقتا خاصا جدا لكثير من الناس في الكويت، حيث استمتعوا بالتجمع مرة أخرى مع عائلاتهم وأصدقائهم بعد التباعد الاجتماعي الذي شهدناه خلال الجائحة العالمية.



وقالت: لقد تعلمت الكثير وجربت بعضا من أفضل التقاليد الكويتية أثناء زيارتي للديوانيات وتجربة حضور الغبقات لأول مرة. وتعرفت على الكثير من الأصدقاء الجدد. وأعلنت ان السفارة البريطانية ستغلق ابتداء من يوم الاثنين 2 مايو 2022 حتى الأربعاء 4 مايو 2022 وستستأنف أعمالها يوم الخميس 5 مايو 2022 في حين سيستمر القسم القنصلي بتقديم الخدمات العاجلة للمواطنين البريطانيين أثناء فترة العيد وللحصول على المساعدة القنصلية العاجلة.