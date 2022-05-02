هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد باسمه ونيابة عن منتسبي الوزارة من عسكريين ومدنيين بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



وقالت وزارة الدفاع في بيان صحافي إن الشيخ طلال الخالد بعث برسالة تهنئة بهذه المناسبة إلى صاحب السمو الأمير تضرع فيها إلى المولى جل شأنه أن ينعم على سموه بنعمة الصحة والعافية وأن يمتعه بالعمر المديد. وأفاد بأنه «سنظل كما عهدتمونا الدرع الحصينة والسد المنيع بعد الله عز وجل للحفاظ على سيادة الوطن وصون أمنه واستقراره، سائلا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سموكم وعلى بلادنا وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يوفق الجميع لما فيه الخير لبلدنا الغالي وتحقيق تقدمه ورخائه وازدهاره تحت ظل قيادة سموكم الحكيمة». كما سأل المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة السعيدة على سمو ولي العهد وعلى بلادنا وشعبنا الكريم بالخير واليمن والبركات وأن يوفقنا جميعا لكل ما فيه الخير لبلادنا ورخائها وازدهارها تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير.