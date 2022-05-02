أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة ضمنه خالص تهانيه الأخوية وأطيب تمنياته بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على دولة قطر الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والازدهار، متضرعا إلى الله جل وعلا أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يجعل الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وولي عهده الأمين بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.



كما أجرى سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اتصالا هاتفيا بأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، ضمنه خالص تهانيه الأخوية وأطيب تمنياته بمناسبة قرب حلول عيد الفطر السعيد، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا بمزيد من الخير والرخاء والتقدم والازدهار، متضرعا إلى الله جل وعلا أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات.



وقد أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة عن بالغ الشكر والتقدير لسمو ولي العهد على تهانيه الصادقة وأمنياته الطيبة، داعيا الله جل وعلا أن يجعل الكويت الشقيقة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين بلد نماء ورخاء وأن يعيده على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات.