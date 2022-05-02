أسامة أبوالسعود



كان ختام ليالي رمضان المبارك «مسكا»، فقد احيت مختلف مساجد الكويت الليلة الأخيرة من العشر المباركة وأيضا من الشهر الفضيل لهذا العام وسط اجواء ايمانية ودعوات بقبول الصيام والصلاة والقيام والعتق من النيران.



ففي مسجد بلال بن رباح واصلت اللجنة العليا المنظمة جهودها لاستكمال النجاح الكبير الذي حققته طوال شهر الصيام، حيث ام المصلين في هذه الليلة خلال الركعات الاربع الاولى القارئ د.محمد زايد العتيبي، بينما امهم في الركعات الاربع الاخيرة والوتر القارئ قتيبة الزويد الذي دعا الله ان يحفظ الكويت قيادة وشعبا وسائر بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء.