دعا المستشار في الديوان الأميري الشيخ فيصل الحمود رواد المجمعات التجارية خاصة بعض الشباب والنشء لضرورة الالتزام بالآداب العامة وأن يكونوا على قدر المسؤولية عبر التحلي بالسلوكيات الأخلاقية الحسنة البعيدة عن المشاحنات والمشاجرات والمظاهر السلبية المتمثلة في الرعونة والاستهتار أثناء قيادة السيارات والتي تتسبب في إغلاق الطرق، فضلا عن وقوع أضرار خاصة ونحن على أعتاب عيد الفطر المبارك والتي من شأنها إفساد مظاهر الاحتفال بهذه الأيام المباركة.



وطالب الحمود الشباب بأن يقدموا نموذجا ايجابيا في التحلي بالأخلاق الحميدة والاستمتاع بالعيد بعيدا عن أي مشكلات والحفاظ على الاستمرار بالالتزام الديني، مشيرا إلى أهمية دور الأسرة الرئيسي في توجيه الشباب التوجيه الصحيح من خلال تشجيعهم والاستماع إلى ما يقولون وضرورة الأخذ بآرائهم في بعض الأمور، والحفاظ على العادات والتقاليد الكويتية الحميدة، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه الأيام المباركة بالخير واليمن على الأمتين العربية والإسلامية.