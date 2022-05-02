مع وداع آخر أيام شهر رمضان المبارك، شهدت الشوارع في ليلة العيد بهجة كبيرة من الناس وفرحة بقدوم عيد الفطر السعيد، كما لوحظ الازدحام الكبير في مختلف مناطق الكويت خصوصا تلــــك المؤديــــة إلى الأسواق والقريبة منها بسبب إقبـــــال المواطنين والمقيمـــــين على شراء احتياجات العيــــد ومتطلباتـــه من مـــلابس وحلويــــات، وأيضا صالونات الحلاقـــة والتجميـــل التي غصـــت بالزبائن من مختلف الأعمـــــار استعدادا للعيــــد وابتهاجــــا به خصوصــــا وأنه يأتي بعد زوال جائحة كورونا ورفع القيود المتعلقة بها.



عدسة «الأنباء» جالت في عدد من المناطق ورصدت حركة المرور والازدحــــام في بعض مناطق الكويــــت وكذلك صالونات الحلاقــــة والتجميل التي استقبلت زبائنها بكثافـــــة كبيرة مسترجعة ذكريات أيام العيد قبــــل «كورونــــا»، كمــــا لوحــــظ تواجد العائلات بأفرادها بشكل كبير ليشاركوا بشراء ما يحتاجون إليه من ملابس واختيار الحلويات المفضلة لديهم والفرحة تملأ قلوبهم.



وكل عام والجميع بألف خير، وعساكم من عواده.