أعلنت شركة الكويت للتأمين عن نتائج الربع الأول للعام الحالي حيث بلغت صافي أرباح الفترة الحالية 5.3 ملايين دينار، مقابل 5.2 ملايين دينار، لنفس الفترة من العام الماضي، وبلغت ربحية السهم لهذه الفترة 28.9 فلسا مقابل 28.6 فلسا للعام الماضي.



وبلغ إجمالي الأقساط التي تم الاكتتاب بها وقبل تسويتها بالأقساط المقبوضة مقدما للسيارات والحياة 16.3 مليون دينار، مقابل 14.2 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة قدرها 2.1 مليون دينار وبنسبة 15%. وبلغت الإيرادات التشغيلية للفترة الحالية 3.6 ملايين دينار مقابل 3.4 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وارتفعت حقوق المساهمين إلى 127 مليون دينار مقابل 96 مليون دينار لنفس الفترة العام الماضي، وبلغ الدخل من الاستثمار للفترة الحالية 3.8 ملايين دينار مقابل 3.6 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي وبعد طرح خسائر تقييم الاستثمار للفترة الماضية.



وصرح الرئيس التنفيذي سامي شريف بأن النجاحات التي نحققها هو نتاج جهود ضخمة تم بذلها في السنوات السابقة لبناء الأسس التي تجعلنا نتمتع بنمو مستدام في الأرباح والأقساط. ونحن نتوقع استمرار هذا النمو وخاصة مع تحسن البيئة التشغيلية في الكويت في ظل استمرار ارتفاع أسعار النفط وتحسن المالية العامة ومن ثم زيادة الإنفاق الحكومي الذي يفعل النشاط في جميع قطاعات الأعمال.



وأضاف أنه إلى جانب الأرباح والأقساط مازالت الشركة تحافظ على التصنيف الائتماني من وكالتي AM Best وMoody عند A- وA3 على التوالي مع نظرة مستقبلية مستقرة وفخورون باستمرارية الحصول على هذه التصنيفات باعتبارنا في مقدمة الشركات المحلية والإقليمية في قطاع خدمات التأمين.



وتابع شريف أن الشركة أخذت خطوات عملية نحو التوسع الجغرافي خارج الكويت، وكذلك مستمرة وبقوة في خططها لمواكبة تطور خدمات التأمين تكنولوجيا وقامت الشركة بقفزات نوعية بهذا الخصوص، كذلك فإن الشركة مستمرة في مسؤولياتها الاجتماعية وفي مجالات متعددة.



ومازلنا نتطلع إلى الكثير مما يجب عمله في الفترة المقبلة لتمكين الشركة من مواجهة التحديات المستقبلية التي قد تنتج عن التطورات الإقليمية والعالمية. وأنتهز هذه الفرصة لشكر كل من ساهم في تحقيق أهدافنا من مجلس الإدارة والمساهمين والموظفين.