القاهرة - ناهد إمام



قال وزير البترول والثروة المعدنية م.طارق الملا إن عدد القرى التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها حتى الآن في إطار مبادرة «حياة كريمة» ارتفع إلى 90 قرية، ليصل إجمالي عدد الوحدات التي تم تحويلها لاستخدام الغاز الطبيعي إلى 300 ألف، منها نحو 1300 وحدة سكنية تم تحويلها مؤخرا.



وأضاف الملا - في تصريح، امس - أن «حياة كريمة» هي قصة نجاح للدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن ما تشهده من تطور في توفير كل الخدمات الحضارية ومنها الغاز الطبيعي لأهالينا في قرى الريف المصري، يعكس فكر وتوجهات القيادة السياسية في الارتقاء بنوعية الخدمات وتحسين مستوى المعيشة لنحو 60 مليونا من سكان قرى ريف مصر.