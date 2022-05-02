القاهرة - ناهد إمام



أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أن إحصائيات الملاحة بالقناة خلال شهر ابريل سجلت أرقاما قياسية جديدة وغير مسبوقة على مدار تاريخ القناة، محققة أعلى إيراد شهري في تاريخ القناة بلغ 629 مليون دولار، وأكبر حمولة صافية شهرية بإجمالي حمولات صافية قدرها 114.5 مليون طن، متجاوزة بذلك كل الأرقام التي تم تسجيلها من قبل.



وأشار رئيس الهيئة إلى أن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر ابريل 2022 شهدت عبور 1929 سفينة من الاتجاهين مقابل عبور 1814 سفينة خلال شهر ابريل من العام الماضي بفارق 115 سفينة بنسبة زيادة قدرها 6.3%، كما بلغت إجمالي الحمولات الصافية 114.5 مليون طن (أكبر حمولة صافية شهرية في تاريخ القناة) مقابل 110.2 مليون طن خلال شهر ابريل من العام الماضي بفارق 4.3 ملايين طن بنسبة زيادة بلغت 3.9%.



وأضاف أن عائدات قناة السويس خلال شهر ابريل من العام الميلادي 2022 سجلت 629 مليون دولار كأعلى إيراد شهري في تاريخ القناة مقابل 553.6 مليون دولار خلال شهر ابريل من العام الماضي بفارق 75.4 مليون دولار، بنسبة زيادة قدرها 13.6%.