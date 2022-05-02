يوسف غانم



لاتزال الشارقة مستمرة بتألقها وإبداعها الثقافي بما تقدمه من أعمال ثقافية وإبداعية لدعم الناشرين والمهتمين بالأدب والثقافة عموما، وتأكيدا لدورها الريادي تستضيف الشارقة يومي 15- 16 مايو 2022، «مؤتمر موزعي الكتب»، أول مؤتمر لموزعي الكتب في العالم، الذي تنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر»، حيث يلتقي أكثر من 200 موزع وناشر وبائع كتب من منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا، في إطار جهود الإمارة لتعزيز قطاع النشر على المستوى المحلي والإقليمي.



ويشهد المؤتمر، الذي يقام على هامش فعاليات الدورة الـ 13 لـ «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، مجموعة من الكلمات الرئيسة التي يلقيها خبراء متخصصون بقطاع النشر، ويتضمن 4 جلسات نقاشية، لتشجيع أفضل ممارسات توزيع الكتب، والمساعدة على تحليل التوجهات القائمة في العديد من المجالات التي تؤثر على وصول الجمهور للكتاب، وبشكل خاص الاستراتيجيات الرقمية، وعلاقات الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، وتنظيم المخزون وطريقة العرض وتفاعل العملاء ونماذج الأعمال الجديدة، كما يتيح المؤتمر للمشاركين فرصة التواصل وعرض تجاربهم واستكشاف الفرص الجديدة في السوق من خلال جلسات التعارف.



وقال، رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري: «إن قيادة قطاع النشر والنهوض بسوق الكتاب العالمي، استحقاق نالته إمارة الشارقة، بتوجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ د.سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتنظيم (مؤتمر موزعي الكتب) هو تأكيد على ريادة الشارقة، وتطلعاتها لمستقبل إنتاج المعرفة ليس في المنطقة العربية والشرق الأوسط فحسب، وإنما على مستوى العالم، فهذا المؤتمر هو الأول من نوعيه عالميا ولم يسبق أن اجتمع موزعو الكتب في منصة دولية لبحث الفرص والتحديات والحلول التي يواجهها قطاع أعمالهم».



وأضاف: «يشكل هذا المؤتمر إضافة إلى سلسلة الجهود التي تقودها الشارقة لتحقيق التكامل النوعي في منظومة صناعة الكتاب، فهو يأتي ضمن رؤية واحدة انطلق منها (مؤتمر الناشرين) و(مؤتمر المكتبات)، ويستند إلى عوامل قوة كبيرة، أهمها أنها يعقد في الشارقة التي سجل معرض كتابها العام الماضي تاريخ أكبر معرض للكتاب في العالم، كما أنه يقام على هامش «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، وفي مقر أول منطقة حرة في العالم مخصصة للنشر (المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر)».



بدوره، قال مسؤول قسم المبيعات في هيئة الشارقة للكتاب منصور الحساني: «مع انطلاقة مؤتمر موزعي الكتب، يسطر المشروع الثقافي للإمارة إنجازا جديدا، حيث يلعب موزعو الكتب دورا محوريا في تعزيز استدامة صناعة النشر ونموها في المستقبل، ولمواكبة احتياجات المستهلكين المتغيرة، يحتاج موزعو الكتب إلى تنمية مهاراتهم وتطويرها، وسيعمل المؤتمر على توفير خطط عملية للمتاجر والمكتبات ودور توزيع الكتب، ونحن واثقون بأن المؤتمر سيلبي تطلعات موزعي الكتب على الصعيدين الإقليمي والعالمي».



برنامج اليوم الأول



وتنطلق فعاليات المؤتمر بكلمة ترحيبية للعامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، تليها الجلسة النقاشية الأولى التي يديرها مستشار الأعمال المتخصص بقطاع توزيع الكتب كيو- يو ليانغ، وتسلط الضوء على أفضل الممارسات ودراسات الحالة المتعلقة بالمشاركة المجتمعية وأداء المبيعات من خلال القنوات الرقمية، بما في ذلك المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل الإخبارية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية.



ويواصل اليوم الأول فعالياته بجلسة نقاشية حول أهمية بناء علاقات وثيقة مع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة بصناعة الكتاب، من الناشرين والكتاب والمهرجانات الثقافية والمدارس، للنجاح بإدارة دار توزيع أو مكتبة أو متجر كتب، ويشارك عدد من المتحدثين الذين يمثلون دور النشر الرئيسة، ومتاجر التجزئة، ومعارض الكتب، والمكتبات من جميع أنحاء العالم، بتقديم عدد من النصائح حول الارتقاء بالقطاع.



وفي الكلمة الرئيسة الثانية التي تقدمها الكاتبة وموزعة الكتب ناديا واصف، التي شاركت في تأسيس متجر «ديوان» لبيع الكتب قبل 20 عاما، ووثقت تجربتها في كتاب بعنوان «العمر الافتراضي: رحلة موزعة كتب في القاهرة»، ستقدم واصف رحلتها في تأسيس واحد من أبرز متاجر الكتب في العالم العربي، والدروس التي تعلمتها، والتحديات التي واجهتها خلال تلك التجربة.



اليوم الثاني



وتنطلق فعاليات اليوم الثاني بكلمة رئيسة تقدمها ياسمينا كانوريك، استشاري اتصالات في «اتحاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية»، حيث ستسلط الضوء على التوجهات الحالية في صناعة توزيع وبيع الكتب العالمية، وخصوصا في مرحلة ما بعد كورونا، بالإضافة إلى التعريف بـ «اتحاد موزعي الكتب الأوروبية والدولية» الذي يلعب دورا رئيسا في دعم موزعي الكتب واتحادات بيع وتوزيع الكتب في جميع أنحاء العالم.



وتبحث لجنة من الخبراء في جلسة بعنوان «تنظيم المخزون وطريقة العرض وخدمة المتعاملين» مواضيع تشمل تدريب الموظفين على خدمة المتعاملين، ووضع استراتيجيات تسعى لتعزيز تجربة التصفح والاستكشاف لجذب أكبر عدد من القراء وتحسين المبيعات.



وتبحث الجلسة النقاشية الأخيرة الفرص المتاحة أمام أعمال متاجر بيع وتوزيع الكتب، حيث يتبادل ثلاثة متحدثين خبراتهم في التفاعل والمشاركة في الاتجاهات الحديثة وعروض متاجر بيع وتوزيع الكتب المتنوعة التي تشمل المقاهي والمنتجات التي لا تضم الكتب، بالإضافة إلى مزايا تكنولوجيا الطباعة عند الطلب.



ويختتم المؤتمر أنشطته بكلمة رئيسة بعنوان «مدرسة بائعي الكتب: تعليم وتعلم أسرار بيع الكتب»، وفيها تتحاور نانا لورينغيل، الأمين العام لمؤسسة أمبيرتو آند إيليزابيتا ماوري في ميلان، مع سايمون ليتيل وود، عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للناشرين.