تشهد الدورة الـ13 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» التي تنظمها «هيئة الشارقة للكتاب»، تحت شعار «كون كونك»، حضورا عالميا متنوعا وغنيا بالنخب الأدبية العالمية، إذ يشارك 25 كاتبا وروائيا ومخرجا أجنبيا، يلتقون في إكسبو الشارقة، خلال الفترة من 11 حتى 22 مايو 2022، لمشاركة الزوار من الأطفال واليافعين وعائلاتهم جوهر خبراتهم ومعارفهم، عبر العديد من الفعاليات والجلسات الثقافية وورش العمل.



وسيكون الزوار على موعد مع 7 من الكتاب والأدباء البارزين من الولايات المتحدة، في مقدمتهم مخرج الأفلام والرسام الشهير كايل بالدا، مخرج ورسام الرسوم المتحركة لفيلم Minions الشهير، والذي شارك في العمل على عدة أفلام عالمية، منها Jumanj وToy Story 2.



وتضم قائمة الضيوف من الولايات المتحدة أيضا فاشتي هاريسون، مؤلفة كتب أطفال ورسامة، وجاءت كتبها ورسومها في المركز الأول ضمن قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعا، وكلير ليغراند، مؤلفة كتب مختصة في مجال الخيال الموجه للأطفال والبالغين، وصنفت بعض كتبها ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب الأكثر مبيعا، وكوبي يامادا، مؤلف كتب أطفال، وتصنف كتبه في قائمة الأعلى مبيعا حسب صحيفة «نيويورك تايمز»، ومنها: «ماذا تفعل بفكرة؟»، و«كيف تواجه المشكلة؟»، وترجمت أعماله إلى أكثر من ثلاثين لغة.



وتشارك في المهرجان أيضا، شاندا مكلوسكي، كاتبة ورسامة لكتب الأطفال، من مؤلفاتها «اللعبة الإلكترونية دول - إي 1.0»، وأليسيا ديان ويليامز، مؤلفة العديد من كتب الأطفال، والحاصلة على عدة جوائز، ونانيت هيفرنان، مؤلفة ومستشارة في مجال الاستدامة، صاحبة الكتاب المصور «ساعة الأرض».



ويستضيف المهرجان أيضا كين سبيلمان، أحد أكثر المؤلفين والنقاد الأشهر على مستوى أستراليا، ويملك في رصيده أكثر من 90 كتابا، من بينها كتاب «نواه الكبير والبوا الصغير»، وكتاب «المغامرات الحقيقية والرائعة لديف حالم اليقظة» وغيرهما، وقد ترجمت أعماله إلى 30 لغة في القارات الأربع.



كما يشهد المهرجان مشاركة الكاتبة في مجال كتب الأطفال الواقعية ميريا تريوس من إسبانيا، مؤسسة دار زاهوري بوكس، وقد صدر لها العديد من الكتب، كان آخرها القصة التصويرية «أنا والعالم» التي ترجمت إلى 15 لغة.



وتسجل المملكة المتحدة حضورا قويا بمشاركة 9 من أبرز الكتاب والمؤلفين والمخرجين المتخصصين، حيث يشارك سيباستيان دي سوزا، ممثل ومؤلف عدد من الإصدارات التي حققت مبيعات عالية، كقصة المغامرة والسفر عبر الزمن «كيد: تاريخ المستقبل»، كما ألف سيناريو فيلم «أطفال عاشقون»، وكيرتس جوبلينج، مؤلف ورسام، من أبرز مؤلفاته سلسلة «ويرورلد»، وهو مصمم البرنامج التلفزيوني الموجه للأطفال «بوب البناء»، وفاشتي هاريسون، التي حصدت مؤلفاتها ورسومها المركز الأول ضمن قائمة صحيفة «نيويورك تايمز» لأفضل الكتب مبيعا، وتمتلك خبرة في مجال صناعة الأفلام.



ويشارك من المملكة المتحدة أيضا كل من: إيلا بيرثود، مؤلفة وخبيرة العلاج بالقراءة، صاحبة كتاب «فن القراءة الواعية»، وبرهانة إسلام، مؤلفة كتاب «مهمة الفوضى»، وراضية حفيظة، مؤلفة إصدار «رميساء: قصة خيالية»، وياسمين رحمن، صاحبة رواية «كل ما لم نقله قط»، وهيلين دوكيرتي، مؤلفة كتب أطفال، وترجمت كتبها إلى 27 لغة، وإيفجينيا جولوبيفا، رسامة وكاتبة، من مؤلفاتها كتاب «أنا لست فأرا»، وشارنا جاكسون، مؤلفة ومخرجة فنية تبدع أعمالا تشجع الأطفال والشباب على المشاركة في الفنون والثقافة والنشر، ومن مؤلفاتها: «ذا غود تيرن».



وتسجل الهند حضورا لافتا لعدد من الأدباء والكتاب، منهم: فيبها باترا، مؤلفة وروائية ومتحدثة ملهمة للأطفال، نشرت 19 كتابا بما فيها «التخفي»، وبورفا غروفر، كاتبة للأطفال وصحافية، صاحبة كتاب «لقد أخبرتني الأشجار بذلك، وأنيتا فاتشاراجاني، مؤلفة كتب للأطفال واليافعين، صدر لها مؤخرا سيرة مصورة لليافعين بعنوان (أمريتا شير جيل: الرسامة المتمردة)، وبريا كوريان، مؤلفة ورسامة كتب مصورة للأطفال، فازت بجائزة»بيغ ليتيل بوك«، تقديرا لإسهاماتها الجليلة بمجال أدب الأطفال في الهند، ومن مؤلفاتها (نظارات أماتشي).



ويشارك في فعاليات المهرجان الكاتب والأديب الباكستاني محمد أحمد شاه، الناشط بمجال تعليم الأطفال، والحائز جائزة جمهورية باكستان الرفيعة «سيتارا إي امتياز».



حضور أفريقي من بوابة كينيا وجنوب أفريقيا



أما على صعيد القارة الإفريقية، فيحضر الشعر والأدب الكيني ممثلا بـ كريستوفر أوكيموا، الشاعر ومؤلف كتب الأطفال، ومن مؤلفاته: رواية «سابينا فتاة المطر» التي اختيرت في 2021 لوضعها على قائمة الأمم المتحدة للكتب ذات العلاقة بالهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة، المتمثل بالقضاء التام على الجوع.



كما تسجل جنوب إفريقيا مشاركتها عبر المؤلفة والمنسقة بمجال الكتابة الإبداعية لوراتو ماري تروك، مؤلفة كتاب: Rosina Sedibane Modiba: A Dream Denied الذي يحكي قصة العداءة روزينا سيديبان موديبا، وقد اختير ضمن قائمة «نادي كتاب تحقيق أهداف التنمية المستدامة» فرع افريقيا 2021، المقام تحت رعاية الأمم المتحدة، وتحديدا فيما يتعلق بالهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة المتمثل بتحقيق المساواة بين الجنسين.