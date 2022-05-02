القاهرة - محمد صلاح



تبادلت الفنانة ليلى علوي والفنانة إلهام شاهين عبارات الغزل بعد نجاح الأولى في مسلسل «دنيا تانية»، وتألق الثانية بمسلسل «بطلوع الروح» ضمن سباق المسلسلات المصرية لموسم رمضان.



وكانت ليلى صاحبة المبادرة، بعدما وجهت رسالة محبة لصديقة العمر إلهام شاهين وكل نجوم وصناع «بطلوع الروح» والذي عرض في النصف الثاني من شهر رمضان، وقالت ليلى عبر حسابها بموقع «فيسبوك»: «سعيدة ومبهورة بزمايلي القائمين على مسلسل «بطلوع الروح»، عمل متكامل ومميز للمخرجة العظيمة كاملة أبوذكري واللي شخصيا بستنى أعمالها دايما وفي كل مرة بنبسط بيها، وطبعا نانسي عبدالفتاح مديرة التصوير وموسيقى تامر كروان».



وأضافت: «ألف مبروك بزمايلي اللي أدوا الشخصيات ببراعة، الهام شاهين صديقتي وحبيبتي دور جديد ومختلف وانفعالات طبيعية لشخصية صعبة جدا، منة شلبي اد إيه أنا فخورة بيكي وبشغلك ونجاحاتك يوم بعد يوم، أحمد السعدني أدهشنا كلنا من خلال مشاهده، محمد حاتم الشاطر جدا، حقيقي برافو لكل الممثلين وكل من وراء الكاميرا أدوا عملهم لإمتاعنا على أكمل وجه، وطبعا تحية خاصة للإنتاج القوي المتمكن اللي هو عامل أساسي عشان الشغل يطلع بالشكل المتقن ده، مبروك ليكم وبحبكم».



وأعادت الفنانة إلهام شاهين مشاركة منشور ليلى علوي، عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، وعلقت: «صديقتي وحبيبتي ليلى، أجمل وأطيب قلب، وأجدع زميله، ربنا يبارك فيكي، سعيدة برأيك جدا وأعتز به من فنانة كبيرة وصادقة تحب الخير للجميع، وأحب أهنيكي وأقولك نورتي الشاشة في رمضان بدنيا تانية، ربنا يوفقك حبيبتي، ويجمعنا دايما على خير».