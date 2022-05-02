اختتمت وقفية منابر النور لحفظ القرآن الكريم وفهمه وبالتعاون مع نماء الخيرية وقطاع التثقيف الشرعي بجمعية الإصلاح الاجتماعي ملتقاها الرمضاني، «رمضان.. بينات من الهدى والفرقان»، صرح بذلك المدير التنفيذي للوقفية مسير ماطر الظفيري، وأفاد بأنه كانت آخر فعاليات هذا الملتقى الرمضاني السمر الثقاقي الذي تم تنظيمه للمصلين في مسجد خميس السبع بمنطقة الفردوس، حيث شارك فيه العديد من رواد المسجد. وبين الظفيري أن السمر الثقافي احتوى على العديد من الأسئلة التي ترسخ المعاني التي طرحت في الملتقى الرمضاني كالإخبات والتدبر والإخلاص والاتباع وغيرها من معان شرعية، انطلاقا من هدف الوقفية في نشر الثقافة الشرعية وتسهيل وصولها إلى الفهم والأذهان.



الجدير بالذكر أن الملتقى اشتمل على 20 محاضرة لعشرين شيخا من المشايخ المتميزين، فيما أوضح الظفيري أن الوقفية تستعد الآن لاختبارات طلبتها وطالباتها بعد إجازة العيد بإذن الله تعالى، متمنيا لهم التوفيق في حفظ كتاب الله تعالى كاملا بإتقان



وتميز.



وأوضح أن الوقفية على استعداد تام لاستقبال الطلبة والطالبات كبارا وصغارا من الراغبين في حفظ القرآن الكريم.



وختم الظفيري تصريحه بشكر الله أولا على إتمام نعمة صيام شهر رمضان وثانيا على تمام الملتقى وما يهدف إليه، وتوجه بشكره للجهات المشاركة في هذا الملتقى، داعيا الله تعالى للجميع بالسداد والقبول.



.. وأكثر من 227 ألف مستفيد من «إفطار الصائم»



أعلنت «نماء الخيرية» التابعة لجمعية الإصلاح الاجتماعي، أن عدد المستفيدين من مشروع إفطار الصائم هذا العام داخل وخارج الكويت تجاوز 227 ألف مستفيد وذلك على مستوى مناطق عملها داخل الكويت وفي الدول المختلفة التي تعمل بها حيث قامت نماء الخيرية بتوزيع 117547 وجبة داخل الكويت فيما قامت بتوزيع 945 سلة تكفي الأسرة لمدة شهر و1497 سلة تكفي الأسرة لمدة أسبوعين واستفاد منها 127207، أما خارج الكويت فقامت نماء الخيرية بتنفيذ مشروع إفطار الصائم في أكثر من 18 دولة فاستفاد منها ما يقارب 100 ألف مستفيد.



وقال مدير إدارة العمليات والتمكين وليد البسام: إن نماء الخيرية قامت بتنفيذ هذا المشروع من خلال عدة مراحل، المرحلة الأولى تتمثل في توزيع سلات غذائية تكفي السلة الواحدة أسرة مكونة من 5 أشخاص لمدة شهر كامل، والمرحلة الثانية تتمثل في توزيع سلة تكفي الأسر لمدة أسبوعين أما المرحلة الثالثة فتتمثل في وجبات الإفطار على الصائمين، أما المرحلة الأخيرة فتتمثل في توزيع الكروت الممغنطة على الأسر المتعففة حيث تم التعاقد مع أحد الأسواق التجارية ومن خلالها يقوم المستفيد بشراء احتياجاته الأساسية.



وأوضح البسام أن نماء الخيرية نفذت مشروع إفطار الصائم في هذا العام داخل الكويت وفي عدد من الدول الأخرى منها الهند والأردن وفلسطين والصومال وإندونيسيا ولبنان وكينيا وتركيا واليمن وبنغلاديش وللاجئين الروهينغيا وعدد من الدول الأخرى.



وبين البسام أن شهر رمضان جاء هذا العام في ظل واقع مؤلم، فالكثير من الدول تتعرض لكوارث متنوعة بين سورية وغزة واليمن إضافة إلى ما يحدث لأهلنا في بيت المقدس والجفاف الذي ضرب بعض المناطق في كينيا والصومال.



وقال البسام ان أهداف مشروع إفطار الصائم كثيرة وعديدة تتمثل في كسب الأجر وابتغاء مرضاة الله تعالى علاوة على تحقيق مبدأ التكافل في المجتمع المسلم، كما تسعى نماء الخيرية من خلال هذا المشروع إلى إدخال السعادة على الفقراء وذوي الدخل المحدود، بالإضافة إلى فتح باب الصدقة واكتساب أجر الصائم أمام المحسنين.



واضاف البسام أن المشروع يهدف أيضا إلى مساعدة البسطاء ورسم الابتسامة على وجوههم وتجميع الجاليات حول موائد الخير فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا» رواه الترمذي وابن ماجة وابن حبان، وصححه الترمذي وابن حبان.