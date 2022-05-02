أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة ان شركة البترول الوطنية تعتزم طرح مناقصة استبدال المحطات الكهربائية القديمة في مصفاة ميناء الأحمدي بأحدث منها. وقالت المصادر ان الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق من حيث المبدأ على طرح المناقصة وطلب من «البترول الوطنية» تزويده ببعض المستندات والشركات المؤهلة للطرح بعد عيد الفطر، ولم تفصح المصادر عن أعداد محطات الكهرباء. من جهة ثانية، قالت المصادر إن لدى الشركة 3 مناقصات مطروحة وهي أعمال تنظيف الخزانات في مصفاة ميناء الأحمدي، وتوريد المواد الحفازة لوحدات إزالة الكبريت من الزيت المتبقي من التقطير الجوي والتخلص من المواد الحفازة المستهلكة، وأخيرا تزويد مصافي الشركة بغاز النيتروجين بواسطة عربات مقطورة.