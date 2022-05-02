القاهرة - سامي عبدالفتاح



واصل الأهلي بقيادة الجنوب افريقي بيتسو موسيماني مسلسل نزيف النقاط في الدوري المصري بعد التعادل 1-1 مع سيراميكا، ليخسر النقطة السابعة في 3 مباريات متتالية.



وجاء التعادل الجديد للأهلي بعد خسارته أمام المصري 0-1 وتعادله سلبا مع طلائع الجيش، علما ان بطل افريقيا أدرك التعادل في الدقيقة 90+9 بضربة جزاء أثارت جدلا كبيرا، سجلها محمد مجدي افشة بعدما خطف سيراميكا هدف التقدم عبر باسم مرسي في الدقيقة 88 من هجمة مرتدة نتيجة الاندفاع الهجومي مع العجز عن التهديف في ظاهرة أثارت علامات الاستفهام بين المحللين وجماهير الأهلي.



ورفع الأهلي رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، فيما ارتفع رصيد سيراميكا بقيادة مدربه هيثم شعبان إلى 18 نقطة في المركز الـ 13.



وكان أمس الأول يوم المفاجآت بحق في الجولة 17 من الدوري المصري، إذ اكتسح الاتحاد بقيادة عماد النحاس فريق غزل المحلة 3-0 بعد غياب طويل عن الانتصارات، ليرفع الفريق السكندري رصيده إلى 19 نقطة، فيما توقف المحلة عند النقطة 20، كما تلقى الإسماعيلي هزيمة جديدة أمام طلائع الجيش بهدف دون رد، ليتوقف رصيد الدراويش عند النقطة 11 فيما تقدم الطلائع إلى النقطة 22.



ومع صدمة جماهير الأهلي بالتعادل مع سيراميكا، ساد القلق هذه الجماهير قبل مواجهة فريق وفاق سطيف الجزائري في 7 الجاري بذهاب نصف نهائي بطولة دوري الأبطال على ملعب السلام بالقاهرة، علما أن الاياب سيقام بالجزائر في 14 مايو.



وفي هذا الإطار علق موسيماني قائلا انه أغلق صفحة سيراميكا، وسيبدأ مع لاعبي الفريق تدريبات مكثفة للتهديف من الفرص العديدة التي تتاح للاعبيه، مضيفا انه غير قلق قبل مواجهة وفاق سطيف في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، لأن الأداء لم يكن سيئا لكن نضيع الفرص بسبب التكتلات الدفاعية، وهذا لن يكون موجودا في المباريات الأفريقية.