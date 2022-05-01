فرصة لتكون الغبار الخفيف والعالق في المناطق المكشوفة

البحر صالح للصيد بدءا من الجمعة والظهيرة أنسب وقت للسباحة خلال العطلة

احذروا ضربة السرايات المفاجئة دون سابق إنذار

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق ان طقس المنطقة خلال إجازة العيد سوف يكون حارا.



وأشار المرزوق الى أنه من المتوقع ان تتخطى درجة الحرارة (35) لتصل الى (40) درجة، ومن المحتمل ان تتجاوز قليلا جدا هذه الدرجة.

وتوقع المرزوق ان تكون الرياح خلال عطلة العيد متقلبة الاتجاه بين جنوبية شرقية ( كوس مطلعي)، والتي قد ترفع من نسبة الرطوبة خصوصا على المناطق الساحلية فتظهر بعض السحب التي من المتوقع وهذا توقع ضئيل جدا أن تسقط أمطار خفيفة ومتناثرة يوم الخميس القادم ولكن بصورة عامة سوف تكون الرياح في أغلب أيام عطلة العيد شمالية غربية وتكون بين معتدلة وخفيفة السرعة مع فرصة لظهور الغبار الخفيف والعالق في المناطق المكشوفة.

أما بالنسبة إلى البحر فأوضح المرزوق أنه سوف يدخل في حالة تيارات الحمل الشديدة الاندفاع التي لا تصلح للصيد وسوف تستمر تيارات الحمل إلى يوم الخميس حيث تتحول إلى تيارات الفساد التي تصلح للصيد في يوم الجمعة 5 مايو الجاري، أما بالنسبة لمن يرغب في السباحة في البحر فإنه سوف يكون خفيف الموج على الشواطئ ويكون ارتفاع الموج (30-40) سم، وهناك احتمال لارتفاع الموج في يوم الأربعاء إلى أكثر من (1.5) متر ونصف المتر.

وتابع المرزوق: يمكن القول إنه في خلال عطلة العيد البحر سوف يكون هادئا خفيف الموج بصورة عامة وحالة البحر سوف تكون كما تسمى محليا (ماية سجي وطفوح وهي ماية الهلال) وارتفاع المد أو ماية السجي سوف تتجاوز قليلا عن (3.5) متر، وانسب وقت للسباحة سوف يكون في ساعات الظهر وتحديدا من بعد الساعة (12:00-2:30) بعد الظهر، وسوف تستمر وقفة الماية حوالي (40) دقيقة في كل يوم ثم تتحول الى بداية الثبر أو كما يسميها الشباب في أيامنا هذه (الجزر)، ولكن يجب الحذر الشديد من البحر في هذه الفترة فهذه الأيام هي أيام السرايات، وهي التي تضرب فيها رياح السرايات أو عواصفها دون سابق إنذار، لذا وجب الحذر والحيطة، وواجبنا أن نذكر، وحفظ الله الجميع من كل مكروه.