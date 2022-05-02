مفرح الشمري

باشراف ومتابعة الوكيل المساعد لقطاع الإذاعة بالتكليف د.يوسف السريع، تنطلق الليلة " جلسات العيد" الغنائية عبر أثير محطة الغناء القديم 87,9 fm في تمام الساعه 8م حتى ال 10م بقيادة المايسترو محمد البعيجان ومن اعداد غانم فايز، وتقديم عبدالمحسن المطوع ومنال العمران، وتنفيذ داوود القصار ومن إخراج محمد العنزي، ويشارك فيها المطربون فطومه وسلمان العماري وعبيد عبدالرحمن.

اما "جلسات العيد" محطة البرنامج الثاني التي تبث على موجة 97,5 fm في الساعة 11م حتى منتصف الليل بقيادة المايسترو احمد العود

ومن اعداد وتقديم هلا الدوسري واحمد ماتقي ومن اخراج احمد الامير ويشارك فيها المطربون سلطان المفتاح وعبدالعزيز المسباح وفهد السالم.



بينما " جلسات العيد" في محطة الغناء الحديث 103,7 fm تنطلق من الساعه 10م حتى 11م بقيادة المايسترو د.بسام البلوشي ومن

اعداد غانم العنزي وتقديم فاطمة القلاف ومحمد الجاسر ومن اخراج علي عبدالرحيم.

وحرص وكيل الاذاعة د.يوسف السريع ان تلبي "جلسات العيد" جميع الاذواق وتحمل بين طياتها الطرب والسلطنة لكل من يستمع اليها على الهواء مباشرة.

من جانبه أعرب المايسترو احمد العود عن شكره الى الوكيل المساعد لشئون الإذاعة بالتكليف د. يوسف السريع علي دعمه للشباب وللفن والبرامج الغنائية التي تثري مكتبة الاذاعة بالاغاني التراثية الارشيفية الجميلة التي تستمع لها شريحة كبيرة من المجتمع الكويتي الذواق للفن والطرب الأصيل.