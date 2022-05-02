اسامة ابو السعود

أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر السعيد بمختلف مساجد البلاد و مصليات العيد بعدد من الساحات ومراكز الشباب والملاعب الرياضية النموذجية بالدولة اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم .

وعممت وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية خطبة العيد التي اعطتها ادارة الخطب النموذجية لقطاع المساجد بعنوان ( ولتكبروا الله على ماهداكم) .



واكدت ان نعم الله على العباد كثيرة متواترة، وأفضاله عليهم متعددة متوافرة؛ قال تعالى: «أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً ۗ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ( لقمان:20].

واوضحت ان من أعظم نعم الله علينا اليوم أن بلغنا إتمام شهر رمضان، ووفقنا لصيامه وقيامه؛ قال تعالى: قال تعالى: {وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}

[البقرة: 185].بأمن وأمان، عافية وصحة واطمئنان، فاستشعروا منة الله عليكم، واشكروا فضله .