أعلن العراق اليوم الاثنين أن مصفاة للنفط غربي أربيل شمالي البلاد تعرضت لاستهداف بالصواريخ ما أدى إلى تسجيل اضرار جراء نشوب حريق داخلها فيما لم تتبن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

وقالت خلية الاعلام الامني التابعة لقيادة العمليات المشتركة العراقية في بيان إن أحد الصواريخ أصاب خزانا رئيسيا بمصفاة شركة (كار) الواقعة بمنطقة (كوركوسك) في قضاء (خبات) بمحافظة أربيل التابعة لإقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي شمالي البلاد ما أدى إلى اندلاع حريق ب لكن الجهات المختصة تمكنت من السيطرة عليه.

وأضافت أن صاروخا اخر سقط على السياج الخارجي للمصفاة دون تسجيل خسائر بشرية واصفة منفذي الهجوم بأنهم "عصابات الارهاب والجريمة الذين يحاولون تعكير صفو الحياة وترهيب المجتمع وتهديد المنشآت النفطية في البلاد حيث ان هذا العمل الجبان الغاية منه التأثير على امدادات الطاقة الكهربائية في هذا التوقيت تحديدا".

وأشارت إلى أن قوة أمنية انطلقت بعد الحادث للبحث عن المنفذين ومنصات الاطلاق موضحة أنها عثرت على منصة محشوة بأربعة صواريخ بالقرب من منطقة (سهل نينوى) المجاورة وتم التعامل معها وابطال مفعولها.

ومن جهته قال مجلس أمن إقليم كردستان العراق إن الصواريخ أطلقت من منطقة بمحافظة (نينوى) المجاورة التابعة لسلطة الحكومة الاتحادية.

وأضاف المجلس في بيان أن المجاميع الخارجة عن القانون تتخذ من منطقة مجاورة خاضعة لسيطرة القوات الاتحادية "بؤرة لتنفيذ الأعمال التخريبية" ضد الإقليم.

وتابع "تتكرر الهجمات الصاروخية على إقليم كردستان من منطقة معينة في قضاء الحمدانية وتقع تحديدا بين مقر فوج المغاوير التابعة لقيادة عمليات نينوى.. من قبل المجاميع الخارجة عن القانون".

وأضاف أن "هذه المناطق تقع تحت سيطرة قوات الحكومة الاتحادية وليست بعيدة عن المقرات البديلة للقوات المسلحة التابعة للحكومة الاتحادية".

ودعا البيان رئيس وزراء العراق والحكومة الاتحادية إلى "بسط الأمن والاستقرار في هذه المنطقة التي باتت منطلقا وبؤرة للهجوم على إقليم كردستان وتطهيرها من الإرهابيين والعصابات".

وشدد على أن "المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات تقع على عاتق تلك المجاميع الإرهابية وستدفع ثمن هذه الاعتداءات" مؤكدا "التنسيق مع الحكومة الاتحادية لمواجهة وإنهاء مثل هذه الأعمال التخريبية".

وكان هجوم باستخدام ستة صواريخ استهدف مساء أمس قضاء (خبات) التابع لمحافظة أربيل دون أن يسفر عن أي خسائر بشرية ومادية.

وأفادت وزارة البيشمركة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق بأن الصواريخ انطلقت من ناحية (برطلة) التابعة لقضاء الحمدانية.