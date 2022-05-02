قام نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ طلال الخالد بزيارة اليوم إلى قوة واجب مبارك ( بوبيان ) رافقه فيها رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح وعدد من كبار قادة الجيش، وذلك لتهنئة منتسبي القوة بعيد الفطر السعيد، حيث كان في استقباله لدى وصولهم آمر القوة البرية اللواء الركن محمد الظفيري وعدد من قيادات القوة.



وقد نقل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع خلال الزيارة تحيات وتهنئة صاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد حفظهم الله ورعاهم لمنتسبي الجيش الكويتي بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.



كما عبر عن سعادته بوجوده بين إخوانه وأبنائه منتسبي القوة البرية ومشاركتهم هذه المناسبة المباركة، معرباً عن فخره واعتزازه بالروح المعنوية العالية التي يتمتع بها رجال القوات المسلحة، وما يقومون به من جهود وعمل متواصل دؤوب في سبيل حماية وطننا الغالي.



وأثنى أيضا على الدور الذي يقوم به منتسبوا القوة وما يتمتعون به من جاهزية ويقظة واستعداد مشيداً بإمكانياتهم وقدراتهم في العمل على المراقبة لحفظ امن الحدود البرية والبحرية بالمنطقة الشمالية للبلاد.



وفي ختام الزيارة دعا نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع منتسبي القوة البرية إلى مواصلة العمل والبذل والعطاء لخدمة هذا الوطن المعطاء سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الحبيب نعمة الأمن والأمان، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير

القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي عهده الأمين حفظهم الله ورعاهم وسدد على طريق الخير خطاهم.