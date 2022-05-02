هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المسلمين الروس بعيد الفطر المبارك، مشيرا إلى إسهامهم في تعزيز السلام والوئام في روسيا.

وقال بوتين - في رسالة تهنئة، نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني، اليوم /الاثنين/ ، "بالاعتماد على القيم الروحية الثابتة، يقدم المسلمون الروس إسهامًا جديرًا في تعزيز السلام والوئام بين الأعراق في المجتمع الروسي، وفي الحفاظ على التنوع الثقافي والدفاع عن المصالح ذات الأولوية لبلدنا".

ووصف بوتين عيد الفطر بأنه "عيد مهم لكل مسلم، يصادف نهاية شهر رمضان المبارك، ويرمز إلى التمسك بالمثل الإنسانية، والتقوى والرحمة".