لطالما كان الأرز اللزج بالمانجو أحد كلاسيكيات المطبخ التايلاندي، ولكن شهرة هذه الحلوى الشهية المصنوعة من الأرز اللزج وصوص جوز الهند والمانجو الطازجة وبقلة الماش المحمصة وصلت حاليا لمستوى مرتفع في تايلاند وخارجها.

بدأ كل هذا خلال أداء لمغنية الراب التايلاندية الناجحة دانوبا كاناتيراكول، المعروفة باسمها المسرحي ميلي، في مهرجان كوتشيلا في الولايات المتحدة.

كانت مغنية البوب ذات التسعة عشر ربيعا قد أحضرت طبقا من الأرز اللزج بالمانجو إلى المسرح في مهرجان نيسان/أبريل وتناولت بعضا منه خلال الغناء أمام الملايين من الجمهور المبتهج.

ومن حينها، زاد الطلب على الطبق واسمه في تايلاند كاو نياو ما موانج، في تايلاند وخارجها.

والحماسة كبيرة للغاية لدرجة أن حكومة رئيس الوزراء برايوت تشان-أو-تشا، تخطط الآن للطلب من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) الاعتراف بالطبق على أنه تراث ثقافي عالمي طهوي نادر.

وقال تشاي ناكونتشاي، مدير عام إدارة الترويج الثقافي "نحن نجمع المعلومات استعدادا لمقترح اليونيسكو".

وخلال 24 ساعة من اختيار ميلي الأرز اللزج بالمانجو وجبة لها بين الأغاني، سجل موقع التواصل الاجتماعي تويتر 4ر1 مليون تغريدة بهشتاج الأرز اللزج بالمانجو، بحسب صحيفة بانكوك بوست. ومن ناحية أخرى ،زادت الطلبات من خدمات التوصيل ثلاث مرات.

وإضافة لذلك، يمكن العثور على الأرز اللزج بالمانجو في كل شارع تقريبا من بانكوك إلى المناطق النائية حيث أنه موسم المانجو حاليا في تايلاند.