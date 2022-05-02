أعلن المنتج تامر مرسي، عن عزمه انتاج جزء سابع من مسلسل "الكبير أوي"، ليعرض في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل ٢٠٢٣ .

ونشر مرسي - عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك - بوستر الجزء السابع من مسلسل الكبير أوي قائلا: "إلى اللقاء في الكبير أوي الجزء السابع رمضان ٢٠٢٣ إن شاء الله".

يذكر أن مسلسل "الكبير أوي" الموسم السادس، الذي عرض خلال موسم رمضان الحالي وحقق نجاحا جماهيريا كبيرا، من تأليف وإشراف عام على السيناريو والحوار مصطفى صقر ومحمد عز الدين، إنتاج تامر مرسي، إخراج أحمد الجندي وبطولة أحمد مكي، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، محمد سلام، ليلى عز العرب، ورحمة أحمد.