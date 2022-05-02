شهدت العملات المشفرة تراجعات عنيفة خلال شهر أبريل الماضي، بسبب عدة عوامل هوت بالقيمة السوقية المجمعة للعملات بنسبة 17.8%، لتسجل بذلك أكبر خسائر شهرية منذ بداية العام الحالي.

ولعبت التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا الدور الأكبر في الضغط على العملات المشفرة خلال أبريل الماضي نتيجة تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، بالإضافة إلى بدء البنك المركزي الأمريكي زيادة أسعار الفائدة لمحاربة معدلات التضخم المرتفعة، مما أدى إلى زيادة جاذبية الأصول الاستثمارية الآمنة مثل سندات الخزانة، على حساب الأصول الأعلى مخاطرة مثل العملات المشفرة.

ووفق بيانات منصة "كوين ديسك" أشهر المنصات الرقمية حول العالم، تراجعت القيمة السوقية المجمعة للعملات الرقمية المشفرة بنسبة 17.8% أو ما يعادل 378.4 مليار دولار، وذلك بعدما تراجعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 2149.5 مليار دولار في نهاية تعاملات مارس الماضي، إلى نحو 1692.1 مليار دولار في الوقت الحالي.

وكان لعملة "بيتكوين" النصيب الأكبر من الخسائر خلال أبريل الماضي، حيث تراجعت بنسبة 18.4% خاسرة نحو 8732 دولارا، وذلك بعدما تراجع سعرها من مستوى 47513 دولارا في مارس، إلى نحو 38781 دولارا في أبريل، تلتها عملة "إيثريوم" بخسائر نسبتها 16.4%، لتفقد نحو 559 دولارا، بعدما تراجع سعرها من مستوى 3405 دولارات في مارس إلى نحو 2846 دولارا في أبريل.

"هيدرا" تطيح بـ "بيتكوين"

وفي بداية أبريل، تلقت عملة "بيتكوين" ضربة قوية بعد أن فككت سلطات إنفاذ القانون الألمانية، بالتعاون مع نظيراتها الأمريكية، منصة "هيدرا"، وهي أكبر سوق غير قانونية للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة (Darknet) والتي تخدم الأسواق الناطقة باللغة الروسية.

وقال مكتب المدعي العام في فرانكفورت والمكتب الفيدرالي للشرطة الجنائية - في بيان مشترك - إنه "تمت مصادرة خوادم أكبر سوق للشبكة المظلمة في العالم وتأمين 543 عملة بيتكوين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي 23 مليون يورو".

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن كيم جروير، مسؤول الأبحاث في شركة Chainalysis قوله إن "هيدرا تهيمن على السوق لأن أوكرانيا وروسيا هما أكبر مستخدمين للعملات المشفرة في العالم".

وبلغت المبيعات على منصة "سوق هيدرا" حوالى 1,23 مليار يورو في عام 2020 وحده، ما يجعلها "السوق غير القانونية ذات حجم المبيعات الأعلى في العالم".

وتتضمن الشبكة المظلمة السرية مواقع الويب التي لا يمكن الوصول إليها إلا باستخدام برامج محددة، مما يضمن عدم الكشف عن هوية المستخدمين.

بيتكوين ثغرة العقوبات الغربية

ويواجه سوق العملات المشفرة في روسيا - والذي يبلغ قيمته 124 مليار دولار - قيودا جديدة نتيجة إجراءات معاقبة الكرملين بسبب الحرب في أوكرانيا، وسط تحذيرات من أن العملات الرقمية يمكن أن تكون ثغرة لتجنب العقوبات الغربية ضد روسيا.

وذكرت شركة "باينانس"، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم، يوم الخميس الماضي، أنها ستحد من الخدمات المقدمة للروس بأصول تشفير تتجاوز قيمتها 10000 يورو (10885 دولارا أمريكيا) استجابة للقيود الجديدة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي