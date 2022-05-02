أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، قرارا بالسماح باستخدام بنزين "إي 15"ـ الذي يستخدم 15% من مخلوط كحول الإيثانول العضوي ـ في الولايات المتحدة خلال فترة الصيف؛ سعيا لتوفير وقود بأسعار اقتصادية للأمريكيين.

وقالت شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، إن بايدن كان قد أعلن، في وقت سابق من هذا الشهر، أن إدارته تعتزم إصدار هذا القرار من أجل حماية الأمريكيين من أزمات إمدادات السلع، وذلك عن طريق خفض أسعار الوقود، والعمل على تحقيق الاستقلالية للولايات المتحدة في الوقود وتسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، الجمعة، إن الرئيس بايدن ملتزم ببذل كل ما في وسعه؛ للتصدي لما يعانيه الأمريكيون من أضرار جراء ما تسبب فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من قفزة في الأسعار وتأثير ذلك "غير المبرر" على إمدادات الوقود العالمية.

وأضافت أن وقود "إي 15" يوفر 10 سنتات في الجالون للأسرة الأمريكية في المتوسط، وهو ما سوف يستفيد منه المواطنون من خفض في الأسعار خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن هذا النوع من الوقود الحيوي يصنع من الذرة، ويؤدي إلى رفع حرارة الطقس في المناطق كثيفة الضباب، وكانت هناك قيود بيئية على استخدامه، لكن هذا الاستثناء جاء لتخفيف العبء المالي على الأسر الأمريكية.