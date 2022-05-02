أشادت الناقدة الفنية المصرية علا الشافعي، بمستوى الدراما الرمضانية لعام 2022 بشكل عام.. مشيرة إلى أن الموسم الرمضاني لهذا العام شهد تقديم مجموعة من المسلسلات المتميزة تتسم بتنوع الموضوعات والإنتاج الجيد مما جذب الجمهور لها وحققت نسبة مشاهدة مرتفعة للغاية.

وأثنت الناقدة علا الشافعي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - على مستوى ثلاثة أعمال درامية، هي مسلسلات "جزيرة غمام" ،"راجعين يا هوى"، و"بطلوع الروح".. مشيرة إلى أن المسلسل الأول يعد أفضل عمل درامي متكامل العناصر من حيث السيناريو المحكم والإنتاج المتميز وحسن اختيار أبطال العمل.

وأضافت علا الشافعي أن أهم ما يميز الإنتاج الدرامي هذا العام، المستوى المتميز للممثلين، لافتة إلى تألق عدد كبير من نجوم الدراما، وأبرزهم الفنان خالد النبوي، الذي قدم أداء متميزا للغاية خلال هذا الموسم في مسلسل "راجعين يا هوى"، والفنان طارق لطفي عن أدائه المتميز في مسلسل "جزيرة غمام"، كما تألقت النجمة منة شلبي هذا العام.. حيث قدمت دورا مهما ومتميزا في مسلسل "بطلوع الروح"، كما برعت الفنانة مي عز الدين في دورها في مسلسل "جزيرة غمام".

واختتمت علا الشافعي حديثها قائلة "على الرغم من تميز عدد كبير من المخرجين، إلا أن أفضل مخرج بلا منازع في ماراثون دراما رمضان لهذا العام هو المخرج حسين المنباوي عن مسلسل "جزيرة غمام"، وبالنسبة لأفضل مؤلف فهو عبدالرحيم كمال عن مسلسل "جزيرة غمام" أيضا".