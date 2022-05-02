حقق الاقتصاد الإسباني نسبة نمو طفيفة في الربع الأول من العام الجاري، بعد تسجيل أداء قوي خلال النصف الثاني من العام الماضي، حسبما افاد المكتب الوطني للاحصاء في اسبانيا.

وارتفع الناتج المحلي الإجمالي في إسبانيا بنسبة 3ر0 بالمئة فقط خلال الفترة من كانون الثاني/يناير حتى آذار/مارس الماضي مقارنة بالربع السنوي السابق عليه.

وفي ظل حالة الغموض الاقتصادي الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، خفضت الحكومة الإسبانية توقعاتها بشأن معدلات النمو خلال العام الجاري من سبعة بالمئة إلى 3ر4 بالمئة، حسبما أعلنت وزيرة الاقتصاد الاسبانية نادية كالفينو.

وفاقت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربعين الثالث والرابع من العام الماضي 2 بالمئة، فيما وصلت نسبة النمو بالنسبة للعام الماضي بأكمله 1ر5 بالمئة، في الوقت الذي كان الاقتصاد الاسباني يتعافى فيه من تبعات جائحة كورونا.

وذكرت صحيفة "البايس" الإسبانية أن الزيادة الحادة في اسعار الطاقة الناجمة عن الحرب في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية كانت السبب الرئيسي وراء تضخم أسعار المستهلكين في اسبانيا بنسبة 8ر9 بالمئة في آذار/مارس و4ر8 بالمئة في نيسان/أبريل.

وعلى صعيد متصل، رجح رئيس مصرف "كايسكا بنك" الإسباني استمرار ارتفاع معدل التضخم الأساسي في البلاد، رغم الإجراءات التي تتخذها الحكومة الاسبانية للسيطرة على أسعار الطاقة.

وصرح جونزالو جوترازار، الرئيس التنفيذي لمصرف "كايسكا بنك" في مقابلة مع شبكة تليفزيون بلومبرج، أن الحكومة تتخذ الإجراءات الصحيحة لاحتواء أسعار الطاقة، "ولكن التضخم هو شيء لابد أن نحاربه، وهي معركة لن تحسمفي غضو ن اسبوع أو شهر، وبالتالي فإن التضخم سوف يستمر معنا لبعض الوقت".

وقال جوترازار: "مازالت لدينا مساحة لارتفاع معدل التضخم الاساسي بعد ارتفاعه بشكل /كبير للغاية/ في نيسان/أبريل".

وأعلنت الحكومة الإسبانية هذا الأسبوع التوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لوضع سقف لأسعار الغاز الذي يستخدم في انتاج الكهرباء، ومن المتوقع أن يكون لهذه الخطوة تأثير فوري على معدل التضخم بمجرد سريانها الأسبوع المقبل.