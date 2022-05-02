ازداد عدد المراهقين الذين يحملون أسلحة يدوية في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، حسبما قالت شبكة ((ايه بي سي نيوز)) حديثا نقلا عن تقرير بحثي.

وفي التقرير، قال باحثون من كلية لينش للتعليم والتنمية البشرية في كلية بوسطن، إن النسبة الإجمالية لحاملي هذه الأسلحة زادت بنسبة 41 بالمئة بين الأمريكيين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 12 و18 عاما من 2002 إلى 2019.

وقال التقرير إن الزيادة الأكبر كانت بين المراهقين البيض والأثرياء والريفيين.

وتعود الأسباب الرئيسية لهذه الزيادة إلى تخفيف قوانين حيازة السلاح والانقسام السياسي وانتشار ما تسمى "ثقافة السلاح"