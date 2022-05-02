تصدر فيلم الرسوم المتحركة الكوميدي (ذا باد جايز) "الأشرار" إيرادات السينما في أمريكا الشمالية للأسبوع الثاني على التوالي محققا إيرادات بلغت 16.1 مليون دولار.

كما احتفظ فيلم الكوميديا والمغامرات (سونيك ذا هيدجهوج 2) "القنفذ سونيك 2" بالمركز الثاني مسجلا 11.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة جيم كاري وجيمس مارسدن وتيكا سومبتير ومن إخراج جيف فولر.

احتفظ كذلك الجزء الثالث من فيلم (فانتاستيك بيستس: ذا سيكرتس أوف دمبلدور) "وحوش رائعة :أسرار دمبلدور" بالمركز الثالث هذا الأسبوع مسجلا 8.3 مليون دولار.

والفيلم بطولة إيدي ريدماين وكاثرين واترستون ومادس ميكلسن ومن إخراج ديفيد ييتس.

كما احتل فيلم الإثارة الملحمي (ذا نورثمان) "رجل الشمال" المركز الرابع للأسبوع الثاني بإيرادات بلغت 6.3 مليون دولار .

والفيلم بطولة ألكسندر سكارسجارد ونيكول كيدمان وأنيا تايلور وإيثان هوك ومن إخراج روبرت إيجرز.

واحتل فيلم الخيال العلمي (إيفري ثينج إيفري وير أول أت وانس) "كل شيء في كل مكان في وقت واحد" المركز الخامس هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 5.5 مليون دولار.

والفيلم بطولة ميشيل يوه وجوناثان كي كوان وجيني سلايت ومن إخراج دان كوان.