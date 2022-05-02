قال باحثون أمريكيون، في دراسة حديثة نُشرت فى مجلة (هايبر تنشن) "Hypertension " الطبية ، إن كبار السن الذين يتناولون أدوية لخفض ضغط الدم والمعروف أنها تعبر الحاجز الدموي الدماغي، لديهم فرصة أفضل لاسترجاع للذاكرة بمرور الوقت، مقارنة بأولئك الذين يتناولون أنواعًا أخرى من الأدوية المعالجة.

وأضافت الدراسة أن ضغط الدم المرتفع يعد أحد العوامل الخطر الرئيسية للتدهور المعرفي والخرف لدى كبار السن، وأن ما يقرب من نصف البالغين الأمريكيين يعانون من ارتفاع في ضغط الدم، تعد العقاقير المنتمية لفئات مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين وحاصرات مستقبلات الأنجيوتنسين 2 (ARBs) وحاصرات قنوات الكالسيوم ومدرات البول، فئات مختلفة من الأدوية الخافضة لضغط الدم، تعمل كل فئة بطريقة مختلفة لخفض ضغط الدم ، وبعضها يعبر الحاجز الدموي الدماغي؛ ما يؤثر على الوظيفة الإدراكية، وقد تم تقييم الأدوية، في الدراسة الحالية، من حيث تأثيرها على العديد من المجالات المعرفية، بما في ذلك الانتباه واللغة والذاكرة اللفظية والتعلم والتذكر.

وقد جمع الفريق البحثي بيانات لما يقرب من 12,900 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 سنة فأكثر، ووجدوا أن كبار السن الذين يتناولون أدوية خفض ضغط الدم التي تعبر الحاجز الدموي الدماغي يتمتعون بتذكر أفضل للذاكرة لمدة تصل إلى 3 سنوات من المتابعة.