أعلنت الحكومة الألمانية الاتحادية أنها أحرزت تقدما في الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة منذ بداية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وجاء في تقرير يحمل اسم "تقرير التقدم الثاني لأمن الطاقة" الخاص بوزارة الاقتصاد وحماية المناخ الألمانية وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه أنه كان هناك أوجه تقدم في هذا الشأن في النفط والفحم بصفة خاصة خلال الأسابيع الماضية.

وجاء في التقرير أيضا: "ألمانيا بصدد الحد من تبعيتها لروسيا في مجال الطاقة بسرعة كبيرة وبصدد وضع قاعدة أوسع للإمداد بالطاقة".

وبحسب التقرير، تراجع الاعتماد على النفط الروسي من 35% العام الماضي إلى 12% حاليا، وتراجع الاعتماد على الغاز الروسي من 55% العام الماضي إلى نحو 35% حاليا. وتراجع الاعتماد على روسيا في الفحم من 50% في مطلع العام الجاري إلى نحو 8% حاليا.

وقال وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك: "كل هذه الخطوات التي نخطوها، تتطلب جهدا مشتركا هائلا من جميع الأطراف الفاعلة، وإنها تعني تكاليفا ستشعر بها الأوساط الاقتصادية وكذلك المستهلكون... ولكنها ضرورية إذا أردنا ألا نكون معرضين للابتزاز من روسيا فيما بعد".

يذكر أن الوزارة كانت عرضت أول تقرير لها عن التقدم في أمن الطاقة في نهاية آذار/مارس الماضي.