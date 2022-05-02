تعتزم شركة أمازون التوقف عن إعطاء إجازات مدفوعة الأجر للموظفين الأمريكيين الذين ثبتت إصابتهم بـ "كوفيد 19"، حسبما ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، نقلا عن إشعار أرسلته الشركة إلى العمال.

وأفادت شبكة (سي إن بي سي) بأن الموظفين الأمريكيين الذين تثبت إصابتهم بكوفيد 19 سيحصلون الآن على ما يصل إلى خمسة أيام من الإجازة غير مدفوعة الأجر.

وسيتمكن الموظفظن من الحصول على إجازة مرضية إذا لزم الأمر.

وعرضت الشركة في البداية ما يصل إلى أسبوعين من الإجازة المدفوعة الأجر، والتي تم تخفيضها في كانون الثاني/يناير إلى أسبوع واحد من الإجازة المدفوعة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وستتوقف أمازون عن إرسال إشعارات على مستوى الموقع بالحالات الإيجابية في منشآتها ما لم يكن ذلك مطلوبا منها قانونا ، وقالت إنها ستتوقف عن تحفيز جهود التطعيم.