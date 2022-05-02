من الأوبرا في قلعة إلى الجاز في جزيرة، تنظم فنلندا تقريبا كل أنواع الموسيقى التي يمكنك أن تتخيلها في أكثر الأماكن شاعرية في الشهور المقبلة.

وفيما يلي بعض أفضل المهرجانات لوضعها في الاعتبار إذا ما كنت تخطط لرحلة لهلسنكي هذا الصيف. وفي حين أن بعض الفعاليات تجذب الزوار من كل حدب وصوب، فإن أخرى لن يعلم عنها الكثيرون.

روكا: مهرجان الموسيقى الكهربائية في لابلاند يعشق الناس بحيرات لابلاند الهائلة وأشجارها وعجائبها الطبيعية ولكن المنطقة التي تقع في أقصى شمال فنلندا تكون أقل هدوءا خلال مهرجان سولستيس الذي ينظم في فترة 23 - 25 حزيران/يونيو. توجه لهناك للاستمتاع بثلاثة أيام من الموسيقى الكهربائية والتجريبية تحت أشعة شمس لا تغرب أبدا.

أولو: مهرجان ميتال كابيتال لعشاق الروك والميتال الثقيل يربط الكثير من عشاق الموسيقى بالفعل فنلندا بموسيقى الميتال الثقيل بسبب العديد من الفرق الشهيرة من هناك. ويشق الكثيرون طريقهم إلى هناك لحضور فعاليات مثل مهرجان ميتال كابيتال وهو أكبر فعالية ميتال في فنلندا. ويقام المهرجان في مدينة أولو بشمال البلاد من الأول إلى الثالث من تموز/يوليو.

سافونلينا: كلاسيكيات الأوبرا في قلعة من العصور الوسطى وإذا شعرت بميل للدراما، جرب مهرجان سافونلينا أوبرا من الأول إلى 31 تموز/يوليو.

أنها تجربة مجزية حيث تعرض شهرا من الموسيقى الكلاسيكية لمجموعة واسعة من الجمهور على خلفية تاريخية لقلعة أولافينلينا المحاطة بخندق التي ترجع للعصور الوسطى. ولا يوجد قواعد معينة للبس.

هلسينكي: إندي، وجاز وسول في العاصمة قليل من الطبيعة كثير من محطات الطاقة: هذا ما يعد به مهرجان فلو الذي تستضيفه ضاحية سوفيلاهتي التي كانت في السابق منطقة لانتاج الطاقة وذلك في الفترة من 12 إلى 14 آب/أغسطس. ومشاركو هذا العام مؤثرون ومن بينهم "فلورنس + ذا ماشين" وجوريلاز ونيك كيف وجايمي إكس إكس.

أصبح فلو أحد أهم مهرجانات الموسيقى والفن في أوروبا ببرنامج يتراوح من موسيقى الإندي إلى السول ومن الجاز والموسيقى الشعبية.