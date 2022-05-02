سجلت كوريا الجنوبية عجزا مرة أخرى في الميزان التجاري في شهر نيسان/أبريل بسبب ارتفاع أسعار الوقود، على الرغم من زيادة الصادرات مقارنة مع العام الماضي.

أعلنت عن ذلك وزارة الصناعة والتجارة والطاقة، في احصائياتها الشهرية ، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأظهرت الإحصائيات أن حجم الصادرات الكورية ارتفع بنسبة 6ر12% مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت إلى 69ر57 مليار دولار، وزاد حجم الواردات بنسبة 6ر18 % لتصل إلى 350ر60 مليار دولار.

وبذلك بلغ حجم العجز في الميزان التجاري 66ر2 مليار دولار. ويعزى السبب في العجز في شهر نيسان/أبريل للشهر الثاني على التوالي بعد آذار/مارس إلى ارتفاع أسعار الطاقة على مستوى العالم.

وزادت قيمة الواردات من الوقود، وعلى رأسها النفط الخام والغاز والفحم، إلى 81ر14 مليار دولار، أي ضعف الحجم المسجل في شهر نيسان/أبريل من العام الماضي، وهو 72ر7 مليار دولار.