ذكر رئيس حزب "المحافظين" البريطاني أوليفر داودن إنه بعد الانتخابات العامة المقبلة، يجب أن يكون نصف أعضاء الحزب من النساء، طبقا لما ذكرته صحيفة "صنداي تليجراف".

وقال داودن للصحيفة إن زيادة تمثيل النساء أمر مهم لمواجهة قضية الفساد الملحوظ في ويستمنسر وأكد التزام الحزب بالمساواة بين الجنسين في مجلس العموم، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وأبلغ الحزب أنه يعتزم ضمان أن قائمة المرشحين "تعكس حقيقة أن نصف السكان من النساء".

وربما تؤدي الانتخابات المحلية التي تجرى في الخامس من أيار/مايو الجاري إلى رد فعل قوي جديد ضد نواب حزب المحافظين وقد يكون التصويت بمثابة حكم على قيادة رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون.